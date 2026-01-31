シンガー・ソングライターさだまさし（73）が31日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」（土曜午後1時）にゲスト出演。自身の楽曲に届く批判を語った。NHKで長く続く生放送のトーク番組「今夜も生でさだまさし」について、サンドウィッチマン伊達みきおから「『生さだ』も何年ですか？続けて」と聞かれると、さだは「21年。長いねえ。あれが続くってのが不思議だよね」と感慨深げ。深夜1時の弾き語りに不満を漏