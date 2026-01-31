雛形あきこ（48）、天野浩成（47）夫妻が31日、レギュラーを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。25歳の長女が1人暮らしを始め、夫婦2人での暮らしを語った。天野は「（時間を）持て余している」と語り、雛形は「マジで何もしてないんですよ。この前も舞台で全国回ってたんですよ。1週間とか8日間ぐらい家を空けるときがあって。帰って来たら（天野が）『自分の気持ちが整わない』。で、4日たっ