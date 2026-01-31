FC東京は30日、味の素スタジアムで2月7日に行われる明治安田J1百年構想リーグ第1節・鹿島アントラーズ戦に、アーティストの鈴木亜美さんが来場すると発表した。鈴木さんは1998年に歌手デビューし、翌1999年にリリースされた『BE TOGETHER』で初のオリコン1位を獲得。タレントとしても多くのバラエティに出演するなど、幅広く活躍している。クラブによると、当日開催される『MIXI Day』の一環として登場し、SPECIAL LIVEを実