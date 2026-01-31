【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが、2月1日放送のテレビ朝日『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』にゲスト出演する。 ■宇多田ヒカルが『徹子の部屋』初出演 1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳徹子が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新