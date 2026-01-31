2026-27シーズンのSV.LEAGUE ALL STAR GAMESの会場と日程が発表された。 31日（土）、GLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE WOMEN』が開催。山田二千華率いるTEAM NICHIKAが勝利し、集まった8,320人の観客を沸かせた。 試合後、来シーズンのオールスターゲームの会場と日程がサプライズで発表。2026-27シーズンのオー