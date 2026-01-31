女子プロレスのスターダムは31日、後楽園ホールで「スターダム旗揚げ15周年記念シリーズNEWYEARSTARS2026inKORAKUEN」を行った。2月7日にワールド・オブ・スターダム選手権の王者・上谷沙弥と挑戦者のスターライト・キッドが6人タッグで激突。序盤からSキッドが捕まり、場外戦では椅子攻撃などで劣勢になる。それでもリングではエルボー合戦で上谷を追い込む。膝砕きやドラゴンスクリューで上谷の膝を狙う。ストレ