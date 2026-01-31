巨人の坂本勇人内野手（３７）が３１日に、２月１日から始まる春季宮崎キャンプに先駆けて宮崎神宮を参拝した。勝負の１年となりそうだ。今季プロ２０年目の節目を迎える坂本は、キャンプを目前に「あんまり（これまでと）大きな違いはないんですけど、今年はさらに『やらなきゃいけないな』という気持ちでスタートすると思います」とやや険しい表情を浮かべた。昨季は６２試合に出場し打率は２割８厘、３２安打２２打点。打