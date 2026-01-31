イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスに所属する日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）に復帰のゴーサインが出た。鎌田は１２月１４日のマンチェスター・シティー戦で右太もも裏を痛めて離脱していたが、クラブ公式ホームページによると、オリバー・グラスナー監督はノッティンガム・フォレスト戦（２月１日）に向けた３０日の会見で鎌田の状況についてこう説明した。「今日か明日に行う検査の結果が良ければ、徐々に合流し