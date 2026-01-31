大阪府は３１日までに、万博記念公園で「ミャクミャク再会セレモニー」とミャクミャク再会特別企画「ＲｅｍｅｍｂｅｒＥＸＰＯｉｎ万博記念公園」を開催すると発表した。２月２１日の午前１１時から１１時半頃に予定されている「ミャクミャク再会セレモニー」では、移設されたミャクミャクのモニュメント「いらっしゃい」と「ワクワク」の除幕式などが行われる。元２０２５年大阪・関西万博スペシャルサポーターの伊原六