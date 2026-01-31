◆女子サッカー◇静岡県高校新人戦藤枝順心３―０東海大静岡翔洋（３１日・藤枝総合運動公園陸上競技場）静岡県高校女子サッカー新人戦決勝で、東海大静岡翔洋は２１連覇中だった藤枝順心に挑み、０―３で敗れた。前半からフィジカルで上回る順心の圧倒的な攻撃力に苦戦。防戦一方の中で、後半にはＤＦ監物芽夏（１年）が１本シュートを放ったが、決まらなかった。キャプテンマークを付けて奮闘したＭＦ磯部夢月（２年）は