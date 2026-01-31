昨年１１月２２日に京都で落馬事故に遭い、鎖骨と左くるぶしと肋骨１０本を骨折した幸英明騎手＝栗東・フリー＝が、復帰初日となった１月３１日の京都７Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝１１頭立て）で復帰後初勝利を挙げた。６番人気のソルチェリア（牡、栗東・大根田裕之厩舎、父ナダル）に騎乗し、華麗な逃げ切り勝ちを決めた。レース後はスタンドから祝福の声も飛んだ。この日４鞍目での初勝利。幸騎手は「復