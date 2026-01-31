ブリオベッカ浦安がクラブ史上初めて、JFLの公式戦をホームタウン浦安市で開催JFLのブリオベッカ浦安は1月30日、2026 JFL CUPの第1節・横河武蔵野FCとの試合を「クラブ史上初めて、JFLの公式戦をホームタウン浦安市で開催」すると発表した。秋春制へのシーズン移行に伴い、JFLでは3月から6月にかけて特別大会として「2026 JFL CUP」が開催される。浦安の本拠地であるブリオベッカ浦安競技場は人工芝のため、これまでJFLの公