ノルディックスキーのTVh杯ジャンプ大会は31日、北海道札幌市の大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル）で行われ、53歳の葛西紀明（土屋ホーム）が合計219・7点で2位となり、今季初の表彰台に上がった。1回目は130メートルを飛んでトップ。2回目は126メートルだったが、140・5メートルを飛んだ小林朔太郎（雪印メグミルク）に逆転を許した。優勝を逃した葛西は「めちゃくちゃ悔しい。2本目は逃げ切りとか弱い気持ち