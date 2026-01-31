ペンキではありません！ 例えるなら“溶けたチーズ”道路工事の現場で、湯気を上げている白線引きの作業を見たことはないでしょうか。【工事現場でザーーっ！】これが白線の「塗料づくり」の様子です（写真で見る）あの白線、実はペンキではなく「溶融（ようゆう）系塗料」と呼ばれる特殊な樹脂です。常温ではサラサラの粉末ですが、専用の釜で180度から200度という高温に熱することで、ようやくドロドロの液体になります。