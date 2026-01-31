借りたレンタカーを返却せずに乗り回すなどして横領したとして、住所不定・無職の男(25)が逮捕されました。警察によりますと、男は去年6月9日、新潟県上越市内のレンタカー会社から軽自動車を1台借り、返却期限が来たにも関わらず返却をせずに乗り回すなど、横領した疑いが持たれています。男は長野県で別のレンタカーに乗っていたところを見つかり、逮捕されました。被害額は車両1台分(約30万円相当)だというこ