画像はWarner Music Japan公式YouTube山下達郎「LOVE'S ON FIRE」よりこんにちは！テレビ番組を制作する上で必要になる様々な情報の調査を行う“テレビリサーチャー”という仕事をしている増田と申します。突然ですが、この記事では読者の方にとってちょっとした“雑談のタネ”になるような情報をお届けできればと思っております。今回の雑談のタネは…【今をときめく有名人が実は無名時代にこんな作品に出演していた！】という内