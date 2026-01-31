歌手のmilet（年齢非公表）が31日までに自身のXを更新。音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと、シンガー・ソングライターの幾田りら（25）との再会ツーショットを公開し、注目を集めている。「偶然、久しぶりに会えたりらちゃん」と書き始め、顔を寄せ合う仲良しショットを公開。「テンションあがったわあ。おもかげ会しなきゃね〜」とつづった。miletと幾田は、Aimerを含めた3人で「THEFIRSTTAKE」でコラボ。コラボ曲と