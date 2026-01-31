お笑いタレントの有吉弘行（51）が31日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。「ローストビーフ丼」について語った。今回は、アンジャッシュ児嶋一哉、オアシズ大久保佳代子らと都内のローストビーフ専門店を訪れた。有吉は「ローストビーフ丼がピンと来ない。ローストビーフ丼ならもうちょっと焼いて焼肉丼にしてほしいなとか」、大久保も「タレが絶妙に、からいんだか甘いんだか分かんない」