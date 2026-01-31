お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が30日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方の粗品（32）とともに生出演。「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になっているABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」23日放送回について言及した上で、自身の「探偵」としての演出は完全否定した。せいやは「ここは言っていいって言ってたから言うけど」と前置きした上で「探偵の発言とか。俺の