◆卓球全農杯全日本選手権ダブルスの部第３日（３１日・豊田市総合体育館）女子ダブルスで前回大会覇者の麻生麗名、笹尾明日香（日本生命）組が準々決勝を突破した。藤田知子、伊藤詩菜（愛知工大）組に３―０で勝利した。大会２連覇まであと２勝に迫り、２月１日の準決勝は平野美宇（木下グループ）、木原美悠（トップ名古屋）組と顔を合わせる。第１シードとして迎え撃つ状況にも、笹尾は「自分が第１シードだと思っ