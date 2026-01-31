ＪＲＡは１月３１日、古川奈穂騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が、小倉６Ｒで負傷し、騎手変更となったことを発表した。腰の負傷と診断された。古川奈騎手は小倉６Ｒでラブソング（牝３歳、美浦・尾関知人厩舎、父ミスターメロディ）に騎乗して５着に入っていたが、その後の１０Ｒは吉田隼人騎手に変更となっていた。１２Ｒの１２番、マーゴットコマチ（牝４歳、美浦・伊坂重信厩舎、父レイデオロ）は森田誠也騎手に乗り替わる。