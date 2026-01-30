AIボイスレコーダー「BOYA Notra」をレビュー！AI（人工知能）やML（機械学習）などを活用した機能の普及によって便利なシーンが増えてきました。特に便利だと実感できる機能の1つが音声を録音する「ボイスレコーダー」との連携で、単に録音した音声データを文字起こしするだけでなく、要約する機能もあるため、録音したデータを整理する時間が大幅に短縮できる用になります。またAIと連携したボイスレコーダーの機能はスマートフ