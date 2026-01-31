冬の冷え込んだ日に、山の木々がまるで真っ白な花を咲かせたような景色を目にしたことはないでしょうか。これは、「霧氷（むひょう）」と呼ばれる自然現象の一つです。冬のアートともいえる「霧氷」のできる条件や種類、おすすめスポットや見に行く際の注意点についてご紹介します。「霧氷」とはどんな現象？「霧氷（むひょう）」とは、空気中の水蒸気や過冷却水滴（※）が木の枝や構造物に付着し、凍結することでできる白色や半透