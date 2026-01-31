学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「アシメ」はなんの略語？「アシメ」はなんの略か知っていますか？左右非対称のこと！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アシンメトリー、アシメトリー」を略した言葉でした！アシメは、左右非対称や不均衡を意味する