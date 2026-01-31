◇ＴＶｈ杯（３１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）五輪８度出場のレジェンド・葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が１回目１３０メートル、２回目１２６メートルの２１９・７点で２位に入り、国内大会で今季初の表彰台に立った。北京五輪金メダリストの小林陵侑（チームＲＯＹ）らミラノ・コルティナ五輪代表メンバーは不在の中で行われた。今季Ｗ杯開幕メンバーの小林朔太郎（雪