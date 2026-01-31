フリーアナウンサーの神田愛花（45）が31日までに自身のインスタグラムを更新。大阪でのオフショットを公開した。「今朝のMBS制作 TBS系列『サタプラ』、ご覧下さりありがとうございました」と書き出した神田。「せっかく大阪に行かせて頂けたので、ちゃんと大阪の美味しいものも食べました」とつづって食事の様子をアップした。「サタプラ後の、空港のフードコートのたこ焼き昨晩行った、予約困難な焼肉屋さん」と紹介。