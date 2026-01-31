シンガー・ソングライターで俳優の星野源（45）が30日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。星野は「withLouis」とつづり、LAを拠点に活動するミュージシャン、ルイス・コールとの2ショットを投稿した。ルイスはドラムを筆頭に多様な楽器を操るマルチプレーヤーでありながら、作曲家でもあり、時折ボーカルもこなす世界的アーティスト。星野は古くからのファンで2019年頃に対面、以降