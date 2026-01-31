データ活用のプロフェッショナルとして知られるGarminが、2026年2月5日、ゴルファーのスキルアップを多角的に支える2つの新製品を同時発売します。ジュニア向けゴルフGPSウォッチ『Approach J1』とスイング計測機能を搭載したGPSゴルフナビ『Approach G82』。ゴルフを始めたばかりの子どもから、スキルアップを目指す大人まで、幅広いプレイヤーの“成長”を支えるラインアップです。 ジュニアの”楽しい”を引