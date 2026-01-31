お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」（土曜午後1時）に出演。加賀料理の思い出を語った。この日は石川県のMRO北陸放送から生放送となった。伊達はオープニングで「金沢いいね」と声を弾ませると、「家族旅行でも来たことあるんですけど、文化がある。城下町のところもあって、ひがし茶屋街とか歴史感じるね。兼六園があった