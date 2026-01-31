「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が30日、自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。将来的に自民党と中道改革連合が連立を組む可能性に言及した。ひろゆき氏はリスナーからの質問に答えつつ、衆院選（2月8日投開票）や自民党の今後などについての話題になった。そして「（単独）過半数を自民党がとれるかとれないかという話になると、結構厳しいんじゃないかと思ってるんですけど、とはいえ、（