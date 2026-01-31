現在放送中のドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）の第3話より、劇中の7人組ボーイズグループ NAZEが歌う劇中歌「HELLO」が本日1月31日に配信リリースされた。 （関連：嵐、ファンに贈るのは終わりの寂しさだけじゃない二宮和也が明かした“今5人で成すべきこと”） 本楽曲は、中村倫也演じるNAZEの音楽プロデューサー 吾妻潤の独創的なアイデアから生まれたNAZEの最新曲で、ライバルグルー