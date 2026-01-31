私はツバキ。夫ダイスケと長女のシュリ（1歳）、次女のリセ（0歳）と暮らしています。私は先日、元上司のサイトウさんと数年ぶりにファミレスで会い、在宅の仕事を紹介してもらいました。しかしその数日後……。ダイスケはいきなり「不倫してるだろ」と言ってきたのです。ダイスケは日払いの仕事に出かける私を疑い、ここしばらく探偵に尾行させていたと言うのです。身に覚えのないことで離婚を告げられ、私はただ呆然とするしかな