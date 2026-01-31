自殺予防、メンタルケアのための電話相談サービス「いのちの電話」。いのちの電話の相談員は無給の完全なるボランティアだが、相談員になるためには4万円以上の研修費用を払い、さらに1年以上の研修期間を経なければならない。そんな厳しい壁を乗り越え、いのちの電話の相談員として活躍する2名に相談員になったきっかけを聞いてみた。 【画像】相談員1年目の男性が研修で学んだ意外なこと 自己負担の研修費、1年の研修期