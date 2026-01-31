静岡市の清水港と伊豆市の土肥港を結ぶ駿河湾フェリーの運営法人は、定期点検中に電気系統の不具合が見つかったとして、運休期間を2月13日まで延長すると発表しました。 駿河湾フェリーの運営法人（一般社団法人ふじさん駿河湾フェリー）によりますと、フェリーは1月15日から30日まで定期点検のため運休していました。 1月28日に行った試運転で、エンジンや発電機の回転数や排気温度などを監視するシス