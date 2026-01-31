＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 2日目◇30日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞過去2シーズンの優勝者のみが出場できる開幕戦はアマチュア、セレブリティと同組で回るプロアマ形式。岩井明愛は米国のスーパーレジェンドとともに、貴重な時間を過ごした。【写真】石川遼と握手を交わすクレメンス氏そのひとりが、MLB通算354勝で歴代最多となる7度のサイ・ヤング賞を受