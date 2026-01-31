TWICE（トゥワイス）のJIHYO（ジヒョ＝28）が、ランジェリー姿を披露した。韓国メディアのスポーツ東亜は31日「歴代級の女神ビジュアル下着画報」のタイトルで「優雅な成熟美と清涼さを同時に披露。歴代級の女神ビジュアルで登場したアンダーウエア画報が公開され、目を引く」と報じた。韓国を代表するアンダーウエア・ブランドのモデルとなったJIHYOは30日、26年春キャンペーンのモデルに抜てきされ、同日公開されたキャンペーン