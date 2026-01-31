大相撲の元横綱照ノ富士・伊勢ヶ浜親方（３４）の引退相撲が３１日、東京・両国国技館で開かれた。断髪式には、元横綱の白鵬翔氏（４０）も出席。土俵上で照ノ富士の大銀杏（おおいちょう）にはさみを入れ、ねぎらいの言葉をかけた。金色に輝くモンゴルの民族衣装に身を包んだ白鵬氏は「（衣装は）１０年ぶりに出した。いつ以来？（モンゴルの）国民栄誉賞の時」と笑顔。後輩横綱の照ノ富士については「親父（ムンフバトさん