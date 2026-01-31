モデルでタレントの藤井サチ（２８）が３１日、都内で行われた「藤井サチ１ｓｔフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』」発売記念イベントに出席した。モデルの仕事を始めて１４年目を迎えた中で、今回自身初の大胆な下着カットも収録された。藤井は「実は、下着をたくさん着たいっていうのを自らリクエストして、自分の見せたことのない表情を皆さんに楽しんでいただきたいなっていうので、服を着ずに撮影したんです。本