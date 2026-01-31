巨人の戸郷翔征投手（２５）が３１日に春季宮崎キャンプ前の恒例行事となっている宮崎神宮への参拝を行った。?Ｇのエース?完全復活へ――。戸郷は昨季２年連続の開幕投手を務めたものの、成績不振により２度の二軍落ちを経験。防御率は４・１４で８勝９敗と４年連続の２桁勝利に届かなかった。右腕は「今年は去年のこともありましたし、多少の不安というのも少しあります」と心境を吐露しつつも、「やるべきことをやってきたの