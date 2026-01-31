メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の小学生が長崎県佐世保市から来た子どもたちと一緒に雪の上で運動会を行いました。 高山市の岩滝小学校は全校児童9人の小さな小学校です。 子どもたちは2025年夏に長崎県佐世保市の離島を訪れて現地の児童と交流していて、今回は離島の子たちを高山市に招待し雪の上での合同運動会が開催されました。 ドッジボールや宝探しでは雪に足を取られながら汗を流しました。