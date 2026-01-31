衆院選の期日前投票で誤交付です。長島町の期日前投票所で、小選挙区の投票用紙を1人に誤って2枚交付した可能性が高いことがわかりました。 誤交付があったのは長島町役場指江支所の期日前投票所です。 町の選挙管理委員会によりますと、きのう30日、期日前投票をした人の数と、投票用紙の残りの枚数を照合したところ、小選挙区の投票用紙が1枚少ないことがわかりました。投票に来た同じ人物に小選挙区の投票用紙を誤って2枚交付