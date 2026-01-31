メ～テレ（名古屋テレビ） 1月31日朝、愛知県高浜市の住宅で火事があり家族3人が煙を吸うなどして病院に運ばれました。 消防によりますと、午前5時40分ごろ高浜市論地町で「住宅の1階部分から火が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。 火は約3時間後に消し止められましたが木造2階建ての住宅が全焼しました。 この火事で20代から60代までの家族3人が病院に運ばれました。 いずれも軽いやけどなど