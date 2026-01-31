メ～テレ（名古屋テレビ） 石垣に携わる全国の研究者や技術者が修復が進められている名古屋城の石垣を見学しました。 名古屋城に集まったのは29日から名古屋で開かれている石垣の研究会に参加する全国の石工や自治体職員ら約200人です。 名古屋城では経年劣化した石垣の修復作業が長年続けられていて、兵士や馬の出撃拠点になる本丸搦手馬出の石垣は15年近くかけて解体した4000個ほどの石を積み直す作業が佳境に入っ