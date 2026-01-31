アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は３０日、大阪・岸和田市が行うデジタルフォトカード「パンダバンブーＮＦＴ」の配布に協力することを発表した。竹を有効活用する「パンダバンブープロジェクト」の一環として行われれる。期間は２月１日から３月２９日まで。３月からは、配布されたＮＦＴを持って指定の場所に行くと、追加のＮＦＴや「竹製コースター」「竹製ブックマーカー」を受け取ることができる（先着１００名