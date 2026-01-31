◆女子サッカー◇静岡県高校新人戦藤枝順心３―０東海大静岡翔洋（３１日・藤枝総合運動公園陸上競技場）静岡県高校女子サッカー新人戦決勝で藤枝順心が東海大静岡翔洋を３―０で下し、２２連覇を達成した。後半６分にＦＷ横田あおい（１年）が先制点を決めると、同１１分にＭＦ酒井美祐（２年）、同２３分にＭＦ高田理乃（２年）が追加点を決め、県の頂点に立った。前半は１１本のシュートを打っても決まらず。待望の先