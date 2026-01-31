鳥取県は31日、県公式キャラクターを無断使用し、県選挙管理委員会が運用していると誤認されかねないX（旧ツイッター）のアカウントを確認したと発表した。「偽物アカウント」は県と無関係の懸賞サイトに誘導する書き込みをしていた。県は「トラブルが起きる可能性がある」として注意を呼びかけ、アカウントに対し画像の使用中止などを要請した。県によると、アカウントは「第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国