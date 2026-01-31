W. ユージン・スミス 〈私の窓から時々見ると…〉より 1958年 東京都写真美術館蔵 ©1958, 2026 The Heirs of W. Eugene Smith 東京都写真美術館は、20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの写真家、W. ユージン・スミス（1918-1978）の個展を3月17日（火）から開催する。 ユージン・スミスはアメリカ・カンザス州ウィチタに生まれ、母親の影響で幼少期より写真に親しんだ。その後、