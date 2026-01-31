プロ野球・巨人が31日、翌日から始まる春季キャンプを前に宮崎神宮を参拝。丸佳浩選手も意気込みを語りました。参拝を終え、「昨年はシーズン前にケガをしてしまったので、しっかりとケガなく1年できたらいいなと思いながら」と願いを明かした丸選手。昨季は3月22日の試合で「右大腿二頭筋筋損傷」を負い、開幕に出遅れました。しかし5月末に一軍復帰を果たしてからは90試合に出場。8月19日のヤクルト戦ではNPB史上72人目・77度目