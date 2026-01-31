俳優の飯島寛騎が３１日、都内で２０２６年版カレンダーの発売記念イベントを行った。今年８月に３０歳を迎える飯島は、今作に２０代最後のラフな姿を詰め込んだと言い「僕らしさが満載なので、お気に入りを見つけてほしい」と笑顔。カレンダーのサイズもこだわりを見せ「会社のデスクに置いてもらって、社内で会話のきっかけになってくれたらうれしい」とアピールした。デビューから１０年、活動を振り返ってみて「とても濃密