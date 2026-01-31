運転手不足が深刻な日本のバス業界で、外国人労働者向けの在留資格「特定技能」を取得したインドネシア人の運転手が期待を集めている。インドネシアに開設された日本式の自動車教習所では、日本語や日本の交通ルールを身につけた運転手の養成が進む。約５０人の受講生が年内に来日する予定だ。ジャワ島中部ジャワ州カランガニャルにある自動車教習所「ジャパン・インドネシア・ドライビング・スクール（ＪＩＤＳ）」。バナナの